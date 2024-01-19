Головною подією вечора стане двобій за титул чемпіона світу WBF між українцем Арамом Фаніяном та мексиканцем Франсиско Меркадо. Для Фаніяна це буде перший бій в Україні за 2,5 роки. Востаннє українець боксував перед рідною публікою 30 липня 2021 року, коли у Львові переміг представника Узбекистану Мухаммадсаліма Сотволдієва.

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Бій за титул WBF буде поєдинком за четвертий пояс у професіональній кар'єрі Фаніяна. До цього він змагався за титули WBC Youth Silver, WBO Oriental та IBO International. Франциско Меркадо – четвертий суперник з Мексики в кар'єрі українця. Зараз рахунок Фаніяна в протистоянні з мексиканцями становить 2:1 на його користь. Напередодні поєдинку Франциско Меркадо заявив, що їде до Києва аби забрати титул. Більше того, іншого варіанту завершення бою крім нокауту, він не розглядає.

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Арам Фаніян готувався до поєдинку у Києві. Боксер працював під керівництвом тренера Володимира Ходаковського. Цікаво, що в один час з Фаніяном спеціаліст готував нашого українця Артема Далакяна до захисту поясу чемпіона світу, який пройде у Японії.

В андекарді Фаніян-Меркадо на глядачів очікує ще 6 видовищних боїв, у тому числі дебют у професійному боксі срібного призера юнацьких Олімпійських ігор 2018 та боксера збірної України Тараса Бондарчука.

Ведучим вечора буде рінг-анонсер та багаторічний голос боксу в Україні Сергій Бриль. Розважатимуть гостей зіркові артисти Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова та Альона Омаргалієва.

Мета благодійного вечора боксу – зібрати 5 мільйонів грн для проекту UNITED24 з відбудови спортивної школи у Миколаєві. На події також пройде аукціон з цінними спортивними та військовими лотами, а виручені з нього кошти будуть передані зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції ім. Нестора Махна та Ударній роті БПАК "Бойові Хрущі". Ведучий аукціону – український актор та шоумен Юрій Горбунов.

Квитки на подію доступні за посиланням.

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