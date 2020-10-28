"Марадона – найвеличніший футболіст, проти якого мені доводилося грати. Те ж стосується і його поведінки. Повна повага.

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Його я бив, як нікого іншого, оскільки не мав змоги стримувати. Та він ніколи не жалівся. У мене залишилися прекрасні спогади про нього. Він чудовий хлопець і фантастичний гравець, хай у нього й були проблеми впродовж кар'єри. У часи великого протистояння Мілана та Наполі ми грали один проти одного. Вони мали славну команду, там виступали Марадона і Карека. Щоб зупинити Дієго мені доводилося використовувати заборонені прийоми, він був нестримним", – цитує Анчелотті Sport Witness.

Нагадаємо, що Дієго Марадона провів 7 сезонів у складі Наполі та допоміг "партенопейцям" завоювати 2 Скудетто, а також по одному Кубку та Суперкубку Італії та Кубку УЄФА. Нині він тренує Хімнасію з Ла-Плати на батьківщині.

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