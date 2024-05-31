Комітет арбітрів УАФ обрав рефері на вирішальні поєдинки за право виступати в елітному дивізіоні.

У неділю, 2 червня, відбудуться матчі-відповіді плей-офф за УПЛ. Нагадаємо, Верес та Епіцентр розписали бойову нічию (1:1), а Оболонь у "дуелі спальних районів" мінімально здолала Лівий берег (1:0).

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На поєдинку у Рівному головним арбітром працюватиме Олександр Деревінський (Хмельницький), а його асистентами стануть Семен Шлончак (Черкаси) та Олексій Миронов (Полтава). Четвертим арбітром буде Дмитро Кубряк (Одеса). За VAR відповідатиме Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

Дуель двох київських команд обслуговуватиме Микола Балакін (Київська обл.). На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут (Суми) та Віктор Матяш (Донецьк). Резервним арбітром буде Дмитро Бондаренко (Одеса). Відеоповтори контролюватиме Олександр Шандор зі Львова.

До слова, дуель між Лівим берегом та Оболонню розпочнеться о 16:00, а Верес та Епіцентр стартують на годину пізніше – о 17:00.

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