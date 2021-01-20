У рамках 17-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Байєр переграв дортмундську Борусію вдома. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Фармацевти" повели в рахунку вже на 14-й хвилині: Бейлі розкішною передачею вивів на побачення з кіпером Муссу Діабі й форвард господарів переграв Буркі в ближньому бою.

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"Джмелі" зуміли відігратися в середині другого тайму, коли Юліан Брандт класно поклав м'яч у кут з півкола штрафного після пасу Геррейро. Та на 80-й Байєр вирвав перемогу. Це юний Флоріан Вірц класно скористався своєю нагодою після зрячої передачі того ж Діабі.

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