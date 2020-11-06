Битва кривдників Зорі у відеоогляді матчу Лестер – Брага – 4:0
09:54 - Читать на русском
Лестер розчавив Брагу в матчі 3 туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
Суперники мали дві перемоги у попередніх турах (над Зорею та АЕКом), тому поєдинок визначав одноосібного лідера групи. Лестер не залишив жодних сумнівів, відвантаживши португальцям чотири м'ячі.
Ліга Європи: Лілль зганьбив Мілан на Сан-Сіро, Лестер знищив Брагу, Арсенал здійснив камбек у матчі з Мольде
Головним героєм матчу став Келечі Іхеаначо. Форвард "лисиць" відзначився дублем та віддав гольову передачу на Прата. Добив Брагу півзахисник Джеймс Меддісон.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter