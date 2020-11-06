Лестер розчавив Брагу в матчі 3 туру Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Суперники мали дві перемоги у попередніх турах (над Зорею та АЕКом), тому поєдинок визначав одноосібного лідера групи. Лестер не залишив жодних сумнівів, відвантаживши португальцям чотири м'ячі.

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Головним героєм матчу став Келечі Іхеаначо. Форвард "лисиць" відзначився дублем та віддав гольову передачу на Прата. Добив Брагу півзахисник Джеймс Меддісон.