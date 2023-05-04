Битва Ковальця і Вернидуба з вилученням у відеоогляді матчу Інгулець – Кривбас
16:46 - Читать на русском
Інгулець зустрічався з Кривбасом у 24 турі УПЛ. Дивіться відеоогляд поєдинку.
Найкращий момент першого тайму створив Денис Резепов. Хавбек Інгульця потужно пробив з-за меж карного майданчика, але поперечка врятувала Кривбас.
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По перерві гостроти також бракувало. Згадується лише розкішний сейв Кліщука і влучання Луньова в стійку з гострого кута. Догравав Інгулець у меншості, оскільки Головкіну показали другу жовту. 0:0 – нічия в дуелі Сергія Ковальця та Юрія Вернидуба.
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