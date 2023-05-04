Найкращий момент першого тайму створив Денис Резепов. Хавбек Інгульця потужно пробив з-за меж карного майданчика, але поперечка врятувала Кривбас.

Кривбас у більшості розписав нудну нічию з Інгульцем – стійка, поперечина і "пекельні борошна" УПЛ

По перерві гостроти також бракувало. Згадується лише розкішний сейв Кліщука і влучання Луньова в стійку з гострого кута. Догравав Інгулець у меншості, оскільки Головкіну показали другу жовту. 0:0 – нічия в дуелі Сергія Ковальця та Юрія Вернидуба.