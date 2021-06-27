Один із фаворитів Євро – збірна Італії – зіткнулася з проблемами вже в 1/8 фіналу. Непростим суперником для "Скуадри Адзурри" стала Австрія, яка потіснила Україну з другого місця в групі С. В основний час команди не змогли забити жодного м'яча і залишили усе найцікавіше на екстратайм. Цей додатковий час став першим на турнірі. І те, що австрійці не пропустили – не випадково.

За 120 хвилин апеннінці тільки 6 разів влучили у ворота. Та цього виявилося достатньо для перемоги в екстратаймі. Спочатку свіжий Федеріко К'єза відкрив рахунок. А подвоїв перевагу Маттео Пессіна через 10 хвилин. Саша Калайджіч подарував австрійцям надію, але Італія вистояла і тепер зіграє у чвертьфіналі з переможцем пари Бельгія – Португалія.

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Першою збірною у чвертьфіналі Євро-2020 стала Данія. Скандинави розгромили Уельс з рахунком 4:0. Героєм поєдинку став Каспер Дольберг, який вперше на цьому чемпіонаті Європи вийшов у стартовому складі збірної Данії. Так, нападник Ніцци відкрив рахунок у першому таймі ударом з-за меж штрафного. Відразу після перерви Дольберг оформив дубль. Крапку ж в кінці гри поставили партнер Руслана Маліновського Йоакім Меле і нападник Барселони Мартін Брейтвейт.

Нідерланди і Чехія в 1/8 фіналу Євро визначать, хто зіграє з Данією. Саме вони відкриють другий ігровий день раунду плей-офф. До свого стартового матчу "ораньє" підходять у статусі команди з найкращою атакою. Підопічні Франка де Бура без особливих проблем виграли групу С, набравши 9 очок і за 3 матчі забивши 8 голів – найбільше на груповому етапі цьогорічного Євро. Чехи стали тільки однією з чотирьох найкращих третіх команд.

У фахівців фаворитом є саме команда Франка де Бура. Коефіцієнт на перемогу Нідерландів – 1.68. На Чехію – аж 5.6. Нічия – 4.00. Поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи між Нідерландами та Чехією розпочнеться о 19:00.

Завершить ігровий день раунду плей-офф поєдинок за участю чинних чемпіонів. У першому раунді на виліт Португалії протистоятиме перша команда в рейтингу ФІФА – Бельгія. І якщо "червоні дияволи" впевнено виграли свою групу, то європейські бразильці фінішували тільки третіми в групі смерті з Францією та Німеччиною. Коефіцієнт на те, що Бельгія пройде у чвертьфінал – 1.74. На Португалію – 2.17.

Поєдинок Бельгія – Португалія стартує о 22:00 за Києвом.