Колос вийшов вперед вже на 10-й хвилині – свій перший гол у сезоні у стилі Кобіна бісиклетою забив Болбат. За трохи біля власних воріт начудив Волинець: спочатку він ледь не віддав м'яч супернику, коли вирішив його обіграти у власному штрафному, а за мить, намагаючись відбрати м'яч у Мишньова, завалив останнього. Булеца з пенальті зрівняв рахунок – 1:1.

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Наприкінці першого тайму Кирюханцев з близької відстані замикав простріл партнера по центру – Волинець в падінні виніс на кутовий. У відповідь Оріховський запоров розкішний момент з району одинадцятиметрового, пробивши у декількох метрах від стійки.

По перерві Чоботенко відгукнувся на подачу з кутового і головою результативно замкнув у лівий кут. За трохи Зоря знову зрівняла: на простріл з правого флангу зреагував Кирюханцев, захисник намагався заблокувати удар, чим дезорієнтував кіпера і сфера легко влетіла у сітку. Матч двічі зупиняли: одного разу через тривогу, іншого – через вимкнення освітлення на стадіоні.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Зоря набрала 28 очок і залишилась на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Колос, маючи в активі 20 пунктів, тримається шостим.

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