Загребське Динамо та Буде-Глімт яскраво розіграли останню путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Динамо Загреб взяло реванш у Буде-Глімт за поразку в першому матчі та вийшло у груповий раунд Ліги чемпіонів. У Хорватії командам знадобилося 120 хвилин, щоб визначити переможця протистояння.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря

Господарі відкрили рахунок швидким голом Оршіча. Згодом Петковіч подвоїв перевагу Динамо, забивши ударом через себе. По перерві Буде-Глімт заграв краще, відквитав один м'яч і перевів гру в овертайми.

Там у хорватів залишилося більше сил. За 5 хвилин до фінального свистка Динамо покарало суперника за високу лінію оборони та організувало переможний гол. Крапку в матчі поставив Бочкай, впіймавши норвежців на контратаці.