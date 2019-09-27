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Бісіклета Белотті у відеоогляді матчу Торіно – Мілан – 2:1

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Бісіклета Белотті у відеоогляді матчу Торіно – Мілан – 2:1
Андреа Белотті / Твіттер Торіно

Нападник Торіно Андреа Белотті приніс вольову перемогу над Міланом у протистоянні п'ятого туру Серії А.

72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотті
76’ Андреа Белотті

Заключна гра італійського мідвіку розпочалася для Мілана цілком успішно – на 18-й хвилині захисник господарів Лоренцо Де Сільвестрі порушив правила у власному штрафному й арбітр вказав на позначку – пенальті. Пйонтек взявся пробивати і легко переграв голкіпера – 0:1 після першого тайму.

Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно

У другій половині підопічні Марко Джампаоло довго утримували мінімальну перевагу, допоки за справу не взявся капітан "биків" Андреа Белотті. Спочатку лідер атак Торіно прошив Доннаруму ударом з-за меж штрафного майданчика – 1:1. "Россонері" висловлювали претензії до арбітра, мовляв, у момент передачі у Белотті був офсайд, але гол таки було зараховано. Натомість надактивний Пепе Рейна на лаві запасних отримав червону картку за своє різке невдоволення.

Торіно відповів на ці закиди ще одним голом – Дзадза завдавав удару, голкіпер відбив перед собою, а Белотті в падінні через себе добив сферу у ворота й змусив трибуни скандувати його ім'я – 2:1!

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Торіно - Мілан Андреа Белотті Андреа Белотті Мілан Мілан Торіно Торіно Італія Відеоновини
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