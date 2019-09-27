Бісіклета Белотті у відеоогляді матчу Торіно – Мілан – 2:1

Нападник Торіно Андреа Белотті приніс вольову перемогу над Міланом у протистоянні п'ятого туру Серії А.

Заключна гра італійського мідвіку розпочалася для Мілана цілком успішно – на 18-й хвилині захисник господарів Лоренцо Де Сільвестрі порушив правила у власному штрафному й арбітр вказав на позначку – пенальті. Пйонтек взявся пробивати і легко переграв голкіпера – 0:1 після першого тайму.

Мілан на виїзді безвольно поступився Торіно

У другій половині підопічні Марко Джампаоло довго утримували мінімальну перевагу, допоки за справу не взявся капітан "биків" Андреа Белотті. Спочатку лідер атак Торіно прошив Доннаруму ударом з-за меж штрафного майданчика – 1:1. "Россонері" висловлювали претензії до арбітра, мовляв, у момент передачі у Белотті був офсайд, але гол таки було зараховано. Натомість надактивний Пепе Рейна на лаві запасних отримав червону картку за своє різке невдоволення.

Торіно відповів на ці закиди ще одним голом – Дзадза завдавав удару, голкіпер відбив перед собою, а Белотті в падінні через себе добив сферу у ворота й змусив трибуни скандувати його ім'я – 2:1!

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