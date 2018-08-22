Бишовець: Динамо може розраховувати на нічию в матчі з Аяксом

Екс-наставник Динамо Анатолій Бишовець поділився очікуваннями від матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Аяксом та Динамо.

"Сьогодні Аякс не справляє враження команди, у якої є лідери, які могли б впливати на компактність гри, цілісність структури.

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У цьому плані, мені здається, сьогодні Динамо Київ в праві розраховувати на нічийний результат. Все-таки кияни дуже добре обороняються. Такий фактор, пов'язаний з компактністю, він буде головним критерієм", – розповів Бишовець bookmaker-ratings.

Нагадаємо, матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться сьогодні,22 серпня, початок о 22:00.

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