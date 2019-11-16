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Біля стадіону Вест Хема знайшли бомбу – матч проти Арсенала можуть перенести

20:23 337 Читать на русском
Біля стадіону Вест Хема знайшли бомбу – матч проти Арсенала можуть перенести
Олімпійський стадіон Лондона / Daily Mirror

У Лондоні біля Олімпійського стадіону викопали бомбу часів Другої світової війни.

Територію навколо знайденого снаряду огородили, на даний момент прийнято рішення, що знайдена бомба не несе ніякої загрози, інформує The Sun.

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Домашній матч Вест Хема проти Тоттенхема відбудеться 23-го листопада, а 25-го сапери відвідають місце розкопок. Якщо вони виявлять найменшу небезпеку, то матч проти Арсенала, який запланований на 9 грудня, можуть перенести.

Нагадаємо, що Вест Хем переїхав зі свого старого стадіону Аптон Парк на Олімпійський перед початком сезону 2016/2017.

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