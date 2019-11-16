Біля стадіону Вест Хема знайшли бомбу – матч проти Арсенала можуть перенести

У Лондоні біля Олімпійського стадіону викопали бомбу часів Другої світової війни.

Територію навколо знайденого снаряду огородили, на даний момент прийнято рішення, що знайдена бомба не несе ніякої загрози, інформує The Sun.

Пеллегріні: Для Вест Хема перерва на матчі збірних настає в дуже потрібний момент

Домашній матч Вест Хема проти Тоттенхема відбудеться 23-го листопада, а 25-го сапери відвідають місце розкопок. Якщо вони виявлять найменшу небезпеку, то матч проти Арсенала, який запланований на 9 грудня, можуть перенести.

Нагадаємо, що Вест Хем переїхав зі свого старого стадіону Аптон Парк на Олімпійський перед початком сезону 2016/2017.

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