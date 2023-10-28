"За межами поля він поводиться як доросла людина, в усьому іншому він ще молодий гравець. Салах у чудовій формі.

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Якщо його просканувати, більшість його кісток, ймовірно, як у 19-20-річного хлопця, тому що він добре стежить за собою. Розуміння гри – саме те, що ми намагаємося прищепити молодим гравцям. Вони всі знають так багато про футбол, коли завершують кар'єру 35 років. Але що раніше отримаєш цю інформацію, то більше користі це тобі принесе.

Щодо Салаха, то він краще відчуває вільні зони, розуміє, як суперники реагують на його дії. І навіть якщо він не забиває сам, він все одно допомагає нам загрожувати. Це справді дуже важливо. Дербі з Евертоном не увійде в історію у плані показаної гри, але два забиті голи – це дуже важливо.

В інших матчах він грає набагато краще, але не забиває часом, проте постійно залишається загрозою, що не менш важливо, тому що так він дає можливості проявити себе решті всіх хлопців. Я не можу порівнювати Мо з іншими 30-річними футболістами, бо не думаю, що це його біологічний вік", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, в поточній кампанії Мохамед Салах зіграв у 12 матчах у всіх турнірах. В активі єгиптянина дев'ять голів та чотири результативні передачі.

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