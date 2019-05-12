"Більше, ніж просто футболка", – Ювентус офіційно презентував нову форму на сезон 2019/20

Туринський Ювентус показав новий дизайн домашньої форми на наступний сезон.

Туринський Ювентус ефектно презентував форму на наступний сезон, про що повідомив у власному Instagram.

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Компанія Adidas розробила комплект екіпірування в традиційних чорно-білих кольорах. Футболка поділена на дві смуги, а посередині додали тоненьку рожеву смужку.

В промо-ролику взяли участь П'яніч, К'єлліні, Дибала, Бентанкур, Кін та Бернардескі. Цікаво, що головна зірка туринців Кріштіану Роналду не потрапив до цієї презентації.

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