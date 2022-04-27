Норвезький форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд з усією відповідальністю поставився до товариського поєдинку з українським клубом.

У вівторок, 26 квітня, Динамо провело зустріч проти дортмундської Борусії в рамках благодійного турне "Матч за Світ! Зупинимо Війну!". У надцікавому матчі кияни, завдяки голу Буяльського та дублю Ваната, здобули перемогу над суперником 3:2.

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Зірка "джмелів" Ерлінг Холанд після матчу виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер загальнокомандне фото гравців Борусії та Динамо перед стартовим свистком. "Більше, ніж гра", – підписав світлину форвард, підкресливши важливість благодійної зустрічі.

До слова, поєдинок відвідало 35 тисяч уболівальників, які допомогли зібрати 400 тисяч євро для України.

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