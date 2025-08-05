"Послухайте, Кевін коштує більше ніж 45 мільйонів євро. Це ж видно! І Аліссон коштує більше ніж 45 мільйонів євро.

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Це все видно, тут не треба просити Фабріціо Романо, щоб він це писав, чи іншого іноземного інсайдера та платити йому за це гроші.

Якщо цей хлопчина (Кевін) залишиться, то він буде мати дуже хороший результат. Шахтар може на ньому дуже гарно заробити. Дай Бог, щоб у нього ушкоджень не було, бо кажуть, що зараз травмувався, і без нього буде важко", – заявив в ефірі на YouTube журналіст Ігор Циганик.

Нагадаємо, що 22-річний Кевін перейшов у Шахтар у 2024-му з Палмейраса за 12 мільйонів євро (дані Transfermarkt).

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