"Люди думають, що у футболістів легке життя, але це не так. У нас немає тих самих прав, які є в інших людей. Коли футболіст виходить на вулицю і його ображають – він не може реагувати. Якщо він програє матч або припускається помилки – він не може вийти з дому. Це робота, не потрібно підміняти поняття.

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Я вважаю несправедливим, провівши 15 років в еліті світового футболу, не мати можливості реагувати на образи та відсутність поваги. Я не хочу вимушено схиляти голову перед цим. На даному етапі життя я більше не можу терпіти це", – цитує Ігуаїна Marca з посиланням на TyC Sports.

Нагадаємо, уже два роки досвідчений аргентинець виступає в МЛС. За цей час Ігуаїн провів у складі Інтера Маямі 66 матчів, у яких забив 26 голів та віддав 11 результативних передач.

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