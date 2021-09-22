У своїй автобіографії, частини якої публікуються на The Times, Клаттенбург розповів, що Моурінью обрушився на нього з критикою під час матчу Манчестер Юнайтед – Сток Сіті в 2017 році. На думку тренера, суддя повинен був призначити пенальті на користь "Червоних дияволів".

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Я їхав додому, промотуючи в голові інцидент з Шоукроссом. Я дивився це у шоу "Match of the Day" і переконався, що мав рацію. М’яч потрапив йому у груди. То чому ж Моурінью так вчинив зі мною. Того вечора я лягав спати і знав, що з мене досить. "Знаєш що, – подумав я, – я більше не можу перейматися через цих ідіотів", – написав Клаттенбург.

Нагадаємо, що сезон АПЛ 2016/17 став останнім у кар'єрі авторитетного англійського рефері. Клаттенбург у 2016-му році працював на фіналах Кубка Англії, Ліги чемпіонів і чемпіонату Європи й закономірно був визнаний найкращим арбітром світу.

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