"Герреро після кубкової гри з Рухом, коли він зіграв перші свої 90 хвилин за останній час – не можу сказати точно, скільки це місяців, – де він, я вважаю, відмінно зіграв, після цього на кожному тренуванні – це просто інша людина.

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Наскільки психологія впливає на людину. Він просто в тренуваннях, він почав працювати, допрацьовувати. Це зовсім інший футболіст, можна сказати. Спіймав хвилю впевненості", – сказав Біловар в ефірі Футбол 360.

Нагадаємо, Едуардо Герреро перейшов до Динамо з Зорі у вересні 2024 року. У нинішньому сезоні панамський форвард провів 25 матчів за київський клуб, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Цікаво, що у лютому стало відомо, що 25-річний футболіст розійшовся з українською дівчиною Христиною Крижановською.

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