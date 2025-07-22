– Яке значення має Ярмоленко для Динамо і як ви його називаєте?

– Ми його називаємо Андрій Миколайович. У мене до цієї людини безмежна повага. І коли він повернувся в Динамо, то я зміг побачити, яка він насамперед людина. Те, що він кваліфікований футболіст, це було і так зрозуміло за його виступами в Динамо і в Європі. До цього питань взагалі жодних не може бути.

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Але коли він повернувся в Динамо, то я побачив, що це людина з великої літери. Те, як він відноситься до усіх молодших футболістів, скільки він нам допомагає і підказує. В мене безмежна повага до нього за це.

Він людина з великим досвідом, пограв з дуже якісними і сильними футболістами в Європі і в Динамо раніше. Тому він багато чого розуміє, багато чого знає і підказує мені, іншим захисникам чи півзахисникам. І найчастіше його підказки допомагають.

– А можете навести приклад такої підказки від Ярмоленка?

– Не хотів би розкривати карти про те, що він підказує, тому що це напряму стосується саме гри команди на полі. Тому вибачте, але не можу.

– Наскільки для Динамо важливо, що Ярмоленко продовжив ще контракт на сезон?

– Безперечно, для команди – це велика перевага і великий плюс, що такий гравець залишився з нами ще на один сезон. Хотів би побажати – дай боже йому якнайбільше сил і терпіння до нас, молодих гравців, щоб він якомога довше залишався з нами і допомагав нам завойовувати трофеї, – цитує Біловара Tribuna.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Ярмоленко підписав нову однорічну угоду з Динамо. Андрій повернувся до Динамо влітку 2023 року після виступів у Борусії Дортмунд, Вест Хемі та Аль-Айні. Загалом у його доробку вже 203 забиті м’ячі на вищому рівні у футболці українських клубів та збірної. Також Ярмоленко зіграв 266 матчів за Динамо в чемпіонаті – більше лише у Шовковського та Гусєва.

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