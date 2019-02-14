Білоруський вояж Арсенала, Лаціо прийме Севілью: анонс топ-матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

"Футбол 24" представляє анонс найцікавіших поєдинків 1/16 фіналу Ліги Європи. Білоруський вояж Арсенала, іспано-італійська битва у Вічному місті, обезкровлений Селтік проти Валенсії – все це нижче в нашому матеріалі.

Сьогодні пройдуть ще 15 поєдинків стадії 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. У стартовому матчі євровесни Фенербахче мінімально здолав Зеніт, за який дебютував Ярослав Ракицький.

"Футбол 24" представляє прев'ю найцікавіших поєдинків даної стадії змагань. Матчі Шахтар – Айнтрахт Франкфурт та Олімпіакос – Динамо анонсувались на нашому сайті окремо.

Галатасарай – Бенфіка

14 лютого, 19:55. Стамбул, Тюрк Телеком Арена

В Стамбулі зустрінуться Галатасарай та Бенфіка, які ще восени грали в Лізі чемпіонів. Це вже 4 -й матч в історії між цими командами – у попередніх 3-х двічі перемагали турки та одного разу – португальці. Різниця голів – 5:3 на користь Галатасарая.

Олімпіакос – Динамо: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

І Галатасарай, і Бенфіка посіли 3 сходинки у своїх групах Ліги чемпіонів. Лісабонці поступились путівкою в плей-офф ЛЧ Баварії та Аяксу, а Галатасарай не зумів випередити Шальке та Порту.

У внутрішньому чемпіонаті стамбульці посідають 2 позицію, поступаючись 6-ма пунктами Істанбул Башакшехір. Бенфіка – теж друга, у Порту на очко більше. Цікаво, що це вже 32-й поєдинок для Бенфіки у плей-офф Ліги Європи – більше, ніж у будь-якого іншого клубу.

Обидві команди підходять до матчу фактично у оптимальних складах – всі лідери здорові та готові до поєдинку. Під певним питанням хіба що участь Маріано та Жардела.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

БАТЕ – Арсенал

14 лютого, 19:55. Борисов, Борисов-Арена

Арсенал знову зіграє на пострадянському просторі. Після поєдинку проти Ворскли у груповому турнірі "каноніри" волею жеребу вирушили до Білорусі, де зіграють проти місцевого БАТЕ.

Раніше команди провели між собою 2 поєдинки – у обох сильнішим був Арсенал. Різниця голів вражає – 10:0 на користь лондонців. "Каноніри" наразі посідають 5 позицію в Прем'єр-лізі. БАТЕ останній офіційний матч провів ще у 2018 році.

В груповому турнірі Ліги Європи Арсенал посів перше місце у квартеті з Ворсклою, Карабахом та Спортінгом. БАТЕ поступився Челсі першою позицією, але зумів випередити угорський Віді та ПАОК. До слова, "каноніри" стали однією із семи команд турніру, які не зазнали жодної поразки на груповому етапі.

Унаї Емері зіткнувся з кадровими втратами. Іспанець не може розраховувати на Холдінга, Бельєріна та Велбека, які відновлюються від травм. Також навіть не полетіли в Білорусь Аарон Ремзі, Месут Озіл та Сократіс. Натомість повернувся Мхітарян, який пропустив практично 2 місяці. Також готові грати Обамеянг та Джака.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Лаціо – Севілья

14 лютого, 19:55. Рим, Стадіо Олімпіко

Напевне, центральний матч вечора. У Вічному місті зійдуться Лаціо та Севілья – одні з головних претендентів на перемогу в турнірі. Раніше суперники, попри чималу єврокубкову історію, ще жодного разу не зустрічались між собою.

У груповому турнірі Лаціо вийшов із групи, в якій також грали Айнтрахт, Аполлон та Марсель. Севілья стала першою у квартеті з Акхісаром, Краснодаром та Стандардом.

Останнім часом Севілья, яка ще не забула смак перемог у фіналах Ліги Європи, суттєво пригальмувала, зазнавши 3-х поразок в останніх 5-ти матчах. Лаціо продовжує боротьбу за Лігу чемпіонів – 2 перемоги у останніх 2-х поєдинках.

У Севільї через дискваліфікацію не зіграє Вебер, а через травму – Ноліто. Певний сумнів щодо участі в матчі ВІдаля та Гоналона, який знайомий зі Стадіо Олімпіко завдяки виступам у складі Роми. У господарів не зможуть вийти на поле Уоллес та Мілінковіч-Савіч. Також під питанням участь Чіро Іммобіле і Джордана Лукаку.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Селтік – Валенсія

14 лютого, 22:00. Селтік, Селтік Парк. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Раніше команди зустрічались двічі – наразі цілковита рівновага: Селтік та Валенсія по разу обіграли один одного. Валенсія пробилась в Лігу Європи завдяки 3-й позиції в групі ЛЧ з Ювентусом, Манчестер Юнайтед та Янг Бойз. Селтік поступився першим місцем групи РБ Зальцбург, зате зумів випередити РБ Лейпциг та Русенборг.

Левантійці після провального старту чемпіонату поволі набирають хід та вже зуміли піднятись у топ-8, а нещодавно ще й відібрали очки в Барселони, маючи перевагу в рахунку по ходу гри. Майбутні партнери Мар'яна Шведа впевнено йдуть до чергового чемпіонства Шотландії, випереджаючи Рейнджерс на 6 пунктів.

У Валенсії точно не зіграє дискваліфікований Ронкалья. Також через травму на поле не вийде Хіменес, а участь Міни все ще під певним питанням.

У Селтіка ситуація куди гірша. Брендан Роджерс досі не впевнений у готовності одразу 8-х виконавців, серед яких Гріффітс, Коммпер, Ісагірре та Бенк. Точно на Селтік Парк не зіграють Ебуе, Арзані та Рогіч.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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