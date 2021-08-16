Захисник Динамо Алан Ауссі продовжить свої виступи у чемпіонаті Білорусі.

Торпедо-БелАЗ на своєму офіційному сайті оголосив, що Алан Ауссі залишиться у команді до кінця нинішнього сезону.

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До слова, центрбек перебрався у білоруський клуб минулої осені на правах оренди із київського Динамо. Нова угода укладена на аналогічних умовах.

Зазначимо, що 20-річний центральний захисник перебрався у Динамо із академії Шахтаря, але за першу команду киян ще не грав. У складі Торпедо Ауссі провів 25 поєдинків, записавши у свій актив гол та результативну передачу.

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