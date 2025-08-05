У вівторок, 5 серпня, відбувся перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між фарерським Клаксвіком і білоруським Нєманом (2:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд (перший матч)

Клаксвік – Нєман – 2:0

Голи: Йонсен, 26, Клеттскард, 45+1

На синтетичному полі в Торсхавні Клаксвік боровся з Нєманом за право зустрітися в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій з іспанським Райо Вальєкано. Господарі зробили істотну заявку на прохід далі.

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Капітан фарерців, 35-річний форвард Палл Клеттскард, забивав у двох попередніх протистояннях своєї команди – з фінським Сейняоеном і сербськими Раднічками. Забив він і Нєману – перед самою перервою, збільшивши перевагу своєї команди.

Перший же гол господарі забили з третьої спроби – затяжна позиційна атака завершилася трьома ударами по воротах білорусів: в першому випадку гостей врятувала поперечина, в другому – нога захисника; з добиванням Йонсена ніхто не впорався.

Відзначимо, що Клаксвік є напівпрофесійною командою. Більшість гравців мають основні професії і тренуються вечорами. Вдень – навчання і робота.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень.