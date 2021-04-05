54-річний фахівець покинув тренерську лаву "білих крил", повідомляє офіційний сайт Асоціації "Білоруська федерація футболу".

Білорусь зазнала найбільшої поразки у своїй історії – тренеру довелося просити вибачення за "страшний сон" з Бельгією

Відставка Мархеля – спільне рішення керівництва федерації та тренера. Керманич збірної написав заяву на звільнення після принизливої поразки від збірної Бельгії у 3-му турі відбору на Мундіаль (0:8). Мархель очолив Білорусь у червні 2019-го та не зміг вивести команду на Євро-2020 і до дивізіону B Ліги націй.

Наразі збірна Білорусі посідає 4-те місце в групі E кваліфікації на ЧС-2022, відстаючи від зони плей-офф усього на 1 очко з матчем у запасі. Восени "білі крила" двічі зустрінуться з командами Чехії та Уельсу, а також зіграють проти Бельгії та Естонії.

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