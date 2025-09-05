Відбулися матчі в рамках європейської кваліфікації на ЧС-2026. Результати і звіт про групи B та C читайте на "Футбол 24".

Відбір ЧС-2026, Європа, 1-й тур

Група B

Словенія – Швеція – 2:2

Голи: Ловріч, 46, Віпотнік, 90 – Еланга, 18, Аярі, 73

Швейцарія – Косово – 4:0

Голи: Аканджі, 22, Емболо, 25, 45, Відмер, 39

Група C

Греція – Білорусь – 5:1

Голи: Карецас, 3, Павлідіс, 17, Бакасетас, 21, Курбеліс, 36, Цоліс, 63 – Барковський, 72 (пен.)

Данія – Шотландія – 0:0

Швеція у яскравій перестрілці не втримала перемогу над Словенією. "Тре Крунур" двічі опинялися попереду завдяки легіонерам з АПЛ. "Розмочив" рахунок Еланга (Ньюкасл), але на старті другого тайму Ольсен ганебно пропустив удар Ловріча по центру. На 73-й хвилині Дьокереш (Арсенал) скидає Аярі (Брайтон) – шведи знову мають перевагу. Втім, під самісіньку завісу зустрічі Віпотнік врятував для словенців очко. Тут також не обійшлося без впливу АПЛ. Новачок МЮ Беньямін Шешко потужно розкидав кількох суперників і асистував партнеру.

Італія розгромила суперника в першому матчі Гаттузо, екс-вінгер Шахтаря став героєм Ізраїлю: відбір до ЧС-2026

Лідером групи В стала Швейцарія, яка вдома не залишила мокрого місця від Косова. Усе було вирішено ще до перерви – 4 голи "наті", дубль в активі Емболо.

У сусідньому квартеті С Греція організувала аналогічне приниження для білорусів. Поплічники росіян досі виступають в турнірах ФІФА і показують свій жалюгідний рівень. По перерві греки вели 5:0, усі м'ячі забили різні гравці. Рефері помилував вбогих, давши їм забити з пенальті, але не більше.

Найнудніший матч всього ігрового дня провели Данія та Шотландія – "суха" нічия.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026