Триває п'ятий тур Ліги націй у дивізіоні С. Перемоги сьогодні здобули Білорусь, Албанія та Вірменія.

Ліга націй, дивізіон С

Група 2

Грузія – Вірменія – 1:2

Голи: Вако, 65 (пен) – Казарян, 33, Адамян, 86

Група 4

Білорусь – Литва – 2:0

Голи: Яблонський, 5, Ебонг, 20

Албанія – Казахстан – 3:1

Голи: Чікаллеші, 16, Ісмайлі, 23, Манай, 61 (пен) – Абікен, 25

Білорусь здолала Литву завдяки голам Яблонського (розрядив гармату з-за меж штрафного) та Ебонга (завершив розіграш кутового). Завдяки цій перемозі білоруси з 10 очками залишилися на першому місці в четвертій групі.

Албанія йде другою – 8 пунктів. Сьогодні "червоно-чорні" переграли Казахстан, пропустивши у першому таймі з центра поля. Диво-гол не врятував азійців від фіаско – вони з 4 балами замикають квартет. У середу Білорусь і Албанія розіграють путівку в дивізіон В.

Грузія днями втратила грандіозний шанс пройти на чемпіонат Європи, програвши вдома Північній Македонії. На матч Ліги націй тренерський штаб змінив майже весь склад, але це не допомогло уникнути поразки від Вірменії. Грузія вже не виграє групу (6 очок), а от Вірменія (8 очок) в останньому турі побореться за перше місце з македонцями (9 очок) в очному протистоянні.

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