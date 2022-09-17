Білорусь має всі шанси накликати на себе футбольні санкції, які раніше були застосовані до Росії.

Путін і Лукашенко ведуть свої країни до "світлого майбутнього" / РИА

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер надіслала президенту УЄФА Александеру Чеферіну лист із проханням виключити Білорусь із Євро-2024, інформує The Athletic.

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ФІФА та УЄФА забанили Росію, а от білоруси відбулися лише забороною проводити матчі на власній території. Німеччина переконана, що помічники окупантів повинні понести аналогічне покарання після підлого нападу на Україну. УЄФА пообіцяв відповісти на прохання Фезер у чітко встановленому порядку організації.

Нагадаємо, саме Німеччина прийматиме Євро-2024. Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті.

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