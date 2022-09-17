Білорусь можуть вигнати з Євро-2024 слідом за Росією – Німеччина не хоче бачити у себе поплічників окупантів
Білорусь має всі шанси накликати на себе футбольні санкції, які раніше були застосовані до Росії.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер надіслала президенту УЄФА Александеру Чеферіну лист із проханням виключити Білорусь із Євро-2024, інформує The Athletic.
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ФІФА та УЄФА забанили Росію, а от білоруси відбулися лише забороною проводити матчі на власній території. Німеччина переконана, що помічники окупантів повинні понести аналогічне покарання після підлого нападу на Україну. УЄФА пообіцяв відповісти на прохання Фезер у чітко встановленому порядку організації.
Нагадаємо, саме Німеччина прийматиме Євро-2024. Жеребкування відбіркового етапу відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті.
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