Білоног забив дебютний гол за Динамо Мінськ і допоміг перемогти Іслоч

Форвард Динамо Мінськ Дмитро Білоног забив свій перший гол за білоруську команду у матчі проти Іслочі.

Білорусь. Вища ліга, 9 тур

Динамо Мінськ – Іслоч – 1:0

Гол: Білоног, 89

Рибалка дублем допоміг Сівасспору в суперматчі переграти чинного чемпіона Туреччини і став найкращим гравцем поєдинку

Мінське Динамо у рамках 9 тура чемпіонату Білорусі вдома приймало Іслоч. Українець Дмитро Білоног вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу, а за 10 хвилин відзначився дебютним голом і приніс перемогу своїй команді.

Динамо Мінськ після 9 турів перебуває на 6 позиції у чемпіонаті, тоді як Іслочь на 2 сходинки вища.