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Білоног може продовжити кар'єру в Росії

09:53 100 Читать на русском
Білоног може продовжити кар'єру в Росії
Дмитро Білоног / ФК Урал

Екс-форвард Олімпіка Дмитро Білоног може перейти в один з клубів нижчого дивізіону Росії.

Дмитро Білоног знову може виступати в російській першості. Як повідомляє офіційний сайт Факела Воронєж, українець прибув у команду на перегляд.

Ракицький дебютував за Зеніт у матчі Ліги Європи проти Фенербахче – українець отримав жовту на 5-й хвилині

Останнім клубом хавбека був донецький Олімпік, де він виступав протягом першої частини сезону 2018/19.

Факел виступає у ФНЛ (російський аналог Першої ліги), де після 24 турів займає 14 сходинку в турнірній таблиці, набравши 29 очок.

Білоног вже виступав у Росії в складі єкатеринбурзького Урала.

Теги
Росія Трансфери Дмитро Білоног Дмитро Білоног Українці за кордоном Факел
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