Білоног може продовжити кар'єру в Росії

Екс-форвард Олімпіка Дмитро Білоног може перейти в один з клубів нижчого дивізіону Росії.

Дмитро Білоног знову може виступати в російській першості. Як повідомляє офіційний сайт Факела Воронєж, українець прибув у команду на перегляд.

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Останнім клубом хавбека був донецький Олімпік, де він виступав протягом першої частини сезону 2018/19.

Факел виступає у ФНЛ (російський аналог Першої ліги), де після 24 турів займає 14 сходинку в турнірній таблиці, набравши 29 очок.

Білоног вже виступав у Росії в складі єкатеринбурзького Урала.