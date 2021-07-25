За словами батька 20-річної атлетки, Дарина Білодід планує відпочити після виступу на ОІ-2020. Коли вона повернеться в спорт поки що невідомо.

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"Два, три, чотири місяці, півроку – не знаю. Буде видно по її стану. Коли відпочине, коли буде готова продовжити працювати, коли знову з’явиться бажання, тоді можна буде продовжити", — сказав Геннадій Білодід в інтерв'ю телеканалу UA: Перший.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Дарина Білодід завоювала першу в історії України нагороду у жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки та збірної України на Іграх у Токіо.

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