Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід нарешті вийшла на поле в офіційному матчі.

Чемпіонат України серед жінок, Чемпіонська група, 5-й тур

Металіст 1925 – Ладомир – 6:0

Голи: Молодюк, 29, 83, 85, Хімич, 48, Гірин, 65, Алексанян, 78

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У п'ятницю, 18 квітня, у матчі 5-го туру жіночої першості за Металіст 1925 дебютувала Дар'я Білодід. Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у дзюдо вийшла на заміну у грі проти Ладомира на 87-й хвилині зустрічі замість Єлизавети Молодюк. Відтак, Білодід вперше зіграла у професійному футболі.

На той момент харків'янки вже вирішили долю гри, відвантаживши у ворота суперниць шість сухих голів. На 90-й хвилині Білодід завдала удару по воротах, проте на момент передачі вона перебувала в офсайді.

Нагадаємо, після 5-ти турів підопічні Володимира Пятенка йдуть у турнірній таблиці чемпіонату України на другій сходинці, маючи у своєму доробку 36 очок і поступаються Ворсклі двома пунктами.