Білий назвав причини свого повернення в Зорю

Новачок Зорі Максим Білий прокоментував своє повернення в луганський клуб.

"Дуже радий повернутися додому. Вдячний керівництву і головному тренеру за довіру, яку мені надано. Постараюся зробити максимум для досягнення результату і виправдати довіру керівництва, тренерів та вболівальників.

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Зоря для мене – рідна команда. Тут я сформувався як футболіст, як особистість. Дебютував в Прем'єр-лізі, тому вважаю луганську Зорю своїм домом.

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За той час, поки мене не було в клубі, Зоря стала "третьою силою" в УПЛ. Знаю про її максимальні завдання – виграти Кубок України і прагнути до третього місця в чемпіонаті. Постараюся допомогти команді досягти цих висот", – цитує Білого офіційний сайт Зорі.