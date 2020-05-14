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Біліч відсудив кругленьку суму в колишнього клубу

22:00 253 Читать на русском
Біліч відсудив кругленьку суму в колишнього клубу
Славен Біліч / Reuters

Керманич англійського Вест Бромвіча Славен Біліч отримає серйозну компенсацію від аравійського Аль-Іттіхада.

Хорватський фахівець відсудив 15 млн доларів у "тигрів" із Саудівської Аравії, повідомляє Jutarnji List.

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Біліч очолив Аль-Іттіхад у вересні 2018 року та підписав тривалий контракт із клубом. Проте, вже за 5 місяців тренера звільнили. Біліч звернувся зі скаргою до ФІФА через незаконне звільнення. Арбітраж став на його бік, тому впродовж 30 днів Аль-Іттіхад повинен виплатити 51-річному хорвату солідну компенсацію.

Славен Біліч розпочав тренерську кар'єру в сплітському Хайдуку. Потім він працював зі збірною Хорватії U-21, головною командою країни, московським Локомотивом, Бешикташем і Вест Хемом. Торік він очолив Вест Бромвіч, який пішов на вимушену паузу на 2-му місці Чемпіоншипу.

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Теги
Славен Біліч Славен Біліч Аль-Іттіхад Аль-Іттіхад Вест Бромвіч Вест Бромвіч Англія
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