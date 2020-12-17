"Я дуже розчарований відходом з ВБА. Для мене було великою честю працювати в такому унікальному клубі. Я робив це з максимальною віддачею і щирістю.

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Хотів би офіційно висловити щиру подяку всім гравцям, моєму працьовитому тренерському штабу і нашому відданому справі персоналу. Я неймовірно пишаюся тим, що ми змогли вийти в Прем'єр-лігу.

Було дуже шкода, що в момент нашого виходу і початку виступів у Прем'єр-лізі з нами не було наших уболівальників. В цей дійсно важкий рік для багатьох ці особливі фанати стояли поруч з нами протягом усього шляху", – цитує Біліча Sky Sports.

Після 13-ти турів АПЛ Вест Бромвіч розташувався на 19-й сходинці. На посаді головного тренера клубу Біліча замінив англійський фахівець Сем Еллардайс.

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