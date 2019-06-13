Біліч очолив Вест Бромвіч

Україна — 14:32 1493
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Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у Волинь
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Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в ОдесіСуперкубок України — 14:06 225
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"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приреченийУкраїна — 13:00 1659
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"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його РомаІталія — 11:52 1732
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