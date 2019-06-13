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Біліч очолив Вест Бромвіч

16:06 329 Читать на русском
Біліч очолив Вест Бромвіч
Славен Біліч / Фото ФК Вест Хем

Хорватський фахівець Славен Біліч зайняв тренерське крісло Вест Бромвіча.

Вест Бромвіч призначив Славена Біліча головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Дрозди" узгодили контракт з хорватським фахівцем на 2 роки. Вест Бромвіч за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу посів 4-те місце, але не зміг пробитись через плей-офф в найвищий англійський дивізіон.

Останнім місцем роботи Біліча був аравійський Аль-Іттіхад. 50-річний фахівець відомий своєю роботою у збірній Хорватії, Бешикташі та Вест Хемі.

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Англія Вест Бромвіч Вест Бромвіч Славен Біліч Славен Біліч Чемпіоншип
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