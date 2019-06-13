Біліч очолив Вест Бромвіч

Хорватський фахівець Славен Біліч зайняв тренерське крісло Вест Бромвіча.

Вест Бромвіч призначив Славена Біліча головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лідс продовжив контракт з Б'єлсою

"Дрозди" узгодили контракт з хорватським фахівцем на 2 роки. Вест Бромвіч за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу посів 4-те місце, але не зміг пробитись через плей-офф в найвищий англійський дивізіон.

Останнім місцем роботи Біліча був аравійський Аль-Іттіхад. 50-річний фахівець відомий своєю роботою у збірній Хорватії, Бешикташі та Вест Хемі.

Сенсаційна Хорватія – бронзовий призер Кубка світу-1998. Де вони зараз?