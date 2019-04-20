Біленький: У Словаччині наш клуб не люблять, але це ще більше мотивує

Український форвард Дунайска Станіслав Біленький розповів про адаптацію в Словаччині.

"Дунайська Стреда – як на мене, одне з найскромніших міст Словаччини. Особливих пам'яток в ньому немає, якщо порівнювати з тією ж Братиславою. Наш клуб не дуже люблять у всій Словаччині, називають його угорським. У кожній грі ми чуємо це з трибун, але це навіть більше мотивує.

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Словацький чемпіонат видався мені більш атакуючим в порівнянні з українським. Першу частину сезону всі грали відкрито, незалежно від місць в таблиці. Але коли вже почалися матчі в шістці, почали грати по-іншому, особливо проти нас – закритий футбол, оборона у своєму штрафному.

У Дунайска є абсолютно все. У клубу дуже велика і сучасна база – на мій погляд, одна з найкращих в Словаччині, і найголовніше – хороший колектив. Мені не знадобилося багато часу, щоб в нього влитися.

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Час від час стежу за Олімпіком. Коли є час, можу подивитися гру. Спілкуюся з Євгеном Цимбалюком. Вважаю, що Олімпік показав хороший футбол. Десь позначилися рішення суддів, але це футбол, кожен може помилятися. Тепер головне гідно виступити в другій шістці", – поділився Біленький в інтерв'ю Sportarena.