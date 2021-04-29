Український легіонер брестського Динамо Станіслав Біленький продовжує феєрити у сусідній першості. Дивіться відео гола українця у ворота Слуцька на "Футбол 24".

У матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі Динамо Брест на виїзді зустрічалось зі Слуцьком. Після першого тайму господарі поступались супернику 0:1. Героєм команди Сергія Ковальчука знову став український форвард Станіслав Біленький.

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Наш легіонер, який вийшов зі старту і провів на полі весь матч, на 62-й хвилині зрівняв рахунок, закрутивши м'яч зі штрафного у дальній кут воріт. Українець голом приніс нічию своїй команді і дозволив їй з 13-ма пунктами закріпитись на третій сходинці турнірної таблиці .

До слова, результативний постріл став для Біленького уже третім у поточному сезоні в семи матчах – раніше він забивав у ворота Супутника і мінського Динамо.

Нагадаємо, Біленький виступає за брестську команд на правах оренди зі словацького клубу Дунайська Стреда. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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