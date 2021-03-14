У чемпіонаті Білорусі відбулись чергові поєдинки першого туру. Взяли участь у них кілька українців.

Чемпіонат Білорусі, 1-й тур

Спутник – Динамо Брест – 0:4

Голи: Седько, 21, Біленький, 70, Шестюк, 75, Журневич, 87

Вилучення: Вукманич (С)

Німан – Вітебськ – 0:0

Динамо Брест завітав у гості до новачка чемпіонату Білорусі – Спутника. "Біло-сині" захопили ініціативу з перших хвилин і на перерву пішли за переваги. Вже в другій 45-хвилинці відзначився українець Станіслав Біленький. Для нього це дебютний гол у першому ж матчі за Динамо Брест.

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За кілька миттєвостей рахунок довели до розгромного. На 83 хвилині українського форварда замінили на Журневича, який поставив остаточну крапку в матчі. 4:0 – Динамо Брест "охрестило" Спутник у матчі 1-го туру та стало тимчасовим лідером.

В іншому поєдинку Німан приймав Вітебськ. Весь матч за команду гостей провів наш співвітчизник Максим Каленчук, але відзначитись результативними діями не вдалось ні йому, ні його колективу. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло.

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