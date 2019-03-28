Більбо Сульшер: норвезький канал оголосив про призначення фахівця в Манчестер Юнайтед сценою з Хоббіта

Норвезький телеканал TV2 креативно повідомив про повноцінне підписання контракту Манчестер Юнайтед з Уле Гуннаром Сульшером.
Уле Гуннар Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед на 3 роки після вдалої роботи в статусі виконувача обов'язків.
"Результати говорять самі за себе", – віце-президент Манчестер Юнайтед пояснив повноцінне призначення Сульшера
Норвезький канал TV2 вирішив оголосити про це з гумором та креативом: фахівця представили в образі героя трилогії Хоббіт Більбо Беггінса. У ролику обігравалась тема підписання контракту.
Раніше користувачі соцмереж помітили схожість Сульшера з актором Енді Серкісом, який зіграв у Хоббіті та Володарі Перснів роль Голлума.