toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ТРАНСФЕРИ СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Биков: Буде важко, але ми зможемо дати бій Бордо

10:50 145 Читать на русском
Биков: Буде важко, але ми зможемо дати бій Бордо
Олексій Биков / Фото FootBoom

Захисник Маріуполя Олексій Биков оптимістично налаштований перед матчем 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бордо.

"Бордо – це знаменита команда, яку знають в Європі. Це один з лідерів французького футболу. Нам буде цікаво проявити себе на тлі такого суперника. Команда готова психологічно до гри. Думаю, буде нелегко, але у нас боєздатний колектив, який може дати бій Бордо.

Маріуполь – Бордо: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Ми розбирали їхню гру, переглядали як команда атакує. У них є гравці, які добре працюють з м'ячем. Дуже швидкі і фактурні. Буде важко. Але у Юргордена теж були хороші нападники, з якими ми впоралися", – цитує Бикова видання офіційний сайт Маріуполя.

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Маріуполь – Бордо відбудеться 9 серпня на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок матчу о 20:00.

Бордо: клуб Зідана і неймовірних чемпіонів світу – все про суперника Маріуполя у Лізі Європи

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
8
год
:
33
хв
Бордо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Олексій Биков Олексій Биков Маріуполь - Бордо Маріуполь Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
33
хв
Маріуполь
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук