Биков: Буде важко, але ми зможемо дати бій Бордо

Захисник Маріуполя Олексій Биков оптимістично налаштований перед матчем 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Бордо.

"Бордо – це знаменита команда, яку знають в Європі. Це один з лідерів французького футболу. Нам буде цікаво проявити себе на тлі такого суперника. Команда готова психологічно до гри. Думаю, буде нелегко, але у нас боєздатний колектив, який може дати бій Бордо.

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Ми розбирали їхню гру, переглядали як команда атакує. У них є гравці, які добре працюють з м'ячем. Дуже швидкі і фактурні. Буде важко. Але у Юргордена теж були хороші нападники, з якими ми впоралися", – цитує Бикова видання офіційний сайт Маріуполя.

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Маріуполь – Бордо відбудеться 9 серпня на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок матчу о 20:00.

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