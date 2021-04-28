"Челсі навіть не намагався шукати простір в середині поля. Крім сейву Куртуа після удару Вернера, воротарі не робили ніяких сейвів. Реал грав на контратаках, хоча я цього очікував від Челсі. Перший тайм був цікавим, другий вийшов іншим.

Реал — Челсі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, Бензема зараз входить в трійку найкращих нападників у світі – після Лєвандовскі і Кейна. Холанд – це майбутнє. Бензема зробив дві важливі речі вчора на полі, одна з них – гол. Крім того, він бігав за двох – наприклад, за Каземіро, якого наче і не було на полі. Ніколи не бачив Бензема таким сильним, як вчора", – зазначив Капелло у ефірі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Бензема відзначився голом у ворота Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів, врятувавши нічию для мадридців (1:1). Матч-відповідь запланований на 5 травня, початок о 22:00.

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