Роман Безус після тривалої перерви повертається у великий футбол – українець приєднався до Анортосіса Фамагуста, повідомляє Transfermarkt.

Безус оголосив про відхід з європейського клубу – екс-гравець збірної України стане вільним агентом

Зазначається, що 34-річний хавбек досі належав Омонії (хоча сам українець ще у травні оголошував про відхід з клубу із Нікосії), але його перехід вийшов безкоштовним. Сам Анортосіс ніде не підтверджував цей трансфер. Клуб наразі переживає скрутні часи та навіть оголосив про збір коштів серед фанатів.

Нагадаємо, Безус виступав за Омонію з літа 2022 року. За цей період Роман встиг зіграти у 90 матчах, в яких відзначився 19 голами та 16 асистами. У минулому сезоні Безус багато пропустив через важку травму, але виходив на поле 16 разів (гол та 2 результативні передачі).

