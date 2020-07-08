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ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

Безус зізнався, за кого вболіватиме у фіналі Кубка України – хавбек збірної пограв і за Динамо, і за Ворсклу

08:26 - Читать на русском
Безус зізнався, за кого вболіватиме у фіналі Кубка України – хавбек збірної пограв і за Динамо, і за Ворсклу
Безус в Динамо / Сайт киян

Гравець Гента та збірної України Роман Безус оцінив шанси Динамо і Ворскли у вирішальному матчі за Кубок.

 

"Не візьмуся ставити на когось. Це дві близькі для мене команди. Можна "з'їхати" і просто побажати всім удачі. Нехай перемагає найсильніший. В Динамо грає мій друг – Сергій Сидорчук. Хотілося б, щоб він підняв Кубок над головою. Думаю, це буде дуже пам'ятний момент і для нього. Також це важливо для Динамо, яке може наздогнати Шахтар за трофеями і з хорошим настроєм продовжити боротьбу за друге місце в чемпіонаті.

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У Ворскли ж було багато проблем останнім часом. З приходом Юрія Максимова команда стала симпатичною, думаю, для всієї країни. Для них вийти в фінал – це вже велике досягнення. Звичайно, їм буде хотітися перемогти. Вийти в топ за кількістю виграних Кубків – багато що означає. Загалом, більше буду вболівати за товариша. Але порадію за всіх", – цитує Безуса сайт телеканалів "Футбол".

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже сьогодні, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30.

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Динамо – Ворскла: анонс фіналу Кубка України
08:00
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Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Сергій Сергій Сидорчук Роман Роман Безус Кубок України 2019/20
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