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Безус зізнався, чим займатиметься після завершення кар'єри футболіста

13:50 - Читать на русском
Безус зізнався, чим займатиметься після завершення кар'єри футболіста
Роман Безус (праворуч) / ФК Гент

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус заявив про тренерські амбіції.

"На карантині почав задумуватись щодо тренерської кар'єри. Мені хотілося б залишитися у футболі і спробувати себе у ролі тренера. Хоча ще кілька років тому я не хотів бути коучем. Але за час своєї кар'єри я вже стільки пройшов, що думка стати тренером прийшла сама собою.

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Чиї методи роботи для мене найближчі? Я б не став когось виділяти. Корисного взяв у кожного з тренерів. І в Бельгії я попрацював з тренерами, які дуже скрупульозно ставляться до тактичних моментів. Хоч і мало попрацювали разом, але мені дуже сподобалися тренування у Дмитра Михайленка", – сказав Безус у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Безус перейшов у Гент з Сент-Трюйдена у січні 2019 року. У поточному сезоні провів за свій клуб 29 поєдинків у всіх турнірах (в яких забив 7 голів і віддав 6 результативних передач) і завоював срібні медалі Ліги Жупіле.

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Українці за кордоном Бельгія Дмитро Дмитро Михайленко Роман Роман Безус Гент Гент
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