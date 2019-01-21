Безус зацікавив Гент та може стати одноклубником Яремчука та Пластуна

Атакувальний півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус може продовжити кар'єру в Генті, кольори якого вже захищають Роман Яремчук та Ігор Пластун.

Гент активно стежить за 28-річним хавбеком Сент-Трюйдена Романом Безусом. Попередні перемовини з українцем вже стартували, повідомляє Nieuwsblad.

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Контракт Безуса із Сент-Трюйденом завершується влітку, тому вже зараз українець має право вести переговори з іншими клубами. Клуб має опцію продовження угоди ще на рік. але в такому разі Безус повинен отримати суттєве підвищення зарплатні.

В поточному сезоні в активі екс-гравця Ворскли, Динамо та Дніпра 4 голи та 3 асисти. До слова, раніше сам гравець повідомив, що ним цікавляться 2 клуби з Англії.

Варто відзначити, що у складі Гента вже виступають два гравці збірної України – Роман Яремчук та Ігор Пластун.