Омонія зустрічалась з Пафосом у першому поєдинку півфіналу Кубка Кіпру. У матчі взяв участь один українець.

Півфінал Кубка Кіпру, перший матч

Пафос – Омонія – 1:1

Голи: Жайру, 90+2 – Лоїзу, 5

Вилучення: Безус, 82 (друга жовта, Омонія)

Артем Бєсєдін 2 квітня відзначився дебютним голом за Омонію, але на кубкову дуель залишився поза заявкою. Шанс проявити себе отримав лише Роман Безус.

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Какуліс забив вже на 3 хвилині, але гол скасували через офсайд. За кілька миттєвостей Лоїзу таки вивів гостей вперед. Безус на 70 хвилині замінив автора гола. Відзначитись результативними діями йому не судилось. Натомість екс-гравець Динамо заробив дві жовті та пішов з поля за 12 хвилин.

Пафос скористався чисельною більшістю та вирвав нічию вже у доданий арбітром час. Матч-відповідь запланований аж на 26 квітня.

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