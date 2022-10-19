Ніла Леннона було звільнено з посади головного тренера кіпрської Омонії.

Головний тренер Омонії Ніл Леннон втратив свою посаду після поразки команди від Неа Саламіни в матчі 7-го туру чемпіонату Кіпру (0:1). Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сьогоднішня поразка стала для Омонії вже четвертою з початку чемпіонату.

Контракт Леннона з Омонією діяв до кінця сезону 2023/24, проте 51-річний фахівець погодився розірвати договір за згодою обидвох сторін.

У травні Леннон привів Омонію до перемоги у Кубку Кіпру.

Нагадаємо, що кольори Омонії захищає український півзахисник Роман Безус.

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