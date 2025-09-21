Чемпіонат Кіпру, 4 тур

Ахнас – Анортосіс – 2:0

Голи: Андерреген, 47, 87

Вилучення: Брено Алмейда, 90+2 – Габріель Фуртадо, 63

Український півзахисник Роман Безус лише вчора перейшов до Анортосіса, а вже сьогодні дебютував за новий клуб. Українець вийшов на поле на 28-й хвилині, замінивши Йоанну. Втім, матч для Анортосіса вийшов невдалим. Ахнас відкрив рахунок на 47-й хвилині завдяки голу Андеррегена, а трохи пізніше Анортосіс залишився в меншості через вилучення Фуртадо.

Наприкінці основного часу Андерреген оформив дубль. Наприкінці зустрічі склади команд вирівнялися через вилучення Алмейди, але Анортосісу це не допомогло. Наразі команда Романа Безуса з двома очками посідає 12-те місце у чемпіонаті Кіпру.