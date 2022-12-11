Чемпіонат Кіпру, 14-й тур

Омонія – Хлорака – 1:0

Гол: Безус, 90+5

Омонія веде боротьбу за потрапляння в чемпіонську групу. Черговим суперником був клуб Хлорака, який завітав у гості. "Зелені" протягом усього поєдинку переважали, але забити не могли.

Безус забив черговий шедевр в чемпіонаті Кіпру – українець ввімкнув "режим Мессі" у грі проти нової команди динамівця

Рятівником став Безус. Роман вийшов на 59 хвилині дуелі, а на 90+5 відзначився переможним голом. Емоції переповнювали українця, який на радощах зняв футболку, за що отримав жовту картку. Фінальний свисток зафіксував перемогу. Омонія набрала 22 очки та закріпилась на шостій сходинці.

Для Безуса це третій гол у чемпіонаті Кіпру. Окрім цього, колишній гравець збірної України має у своєму активі два асисти.

Український слід на ЧС-1930: як хавбек із Чернівців (майже) помер, а потім воскрес – побачивши його, мати знепритомніла