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УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Безус про переможний гол естонцям: Мій штрафний – імпровізація і фарт

21:50 330 Читать на русском
Безус про переможний гол естонцям: Мій штрафний – імпровізація і фарт
Роман Безус / УАФ

Півзахисник збірної України Роман Безус прокоментував перемогу над Естонією (1:0) в товариському матчі.

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Був радий зіграти. Вдалося забити переможний м'яч. Грав на не зовсім звичній позиції, але в цілому задоволений. Тренери спробували багатьох нових гравців. Головне, що ми перемогли. Ми привчили до своєї гри всіх уболівальників.

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Тренер перед матчем говорив, що ми повинні показати хороший футбол і здобути результат. У першому таймі було багато моментів. Мій штрафний – імпровізація і фарт. Це не домашня заготовка.

Кожен, хто приїжджає в збірну, відчуває себе гравцем команди. Так, у нас є кістяк, але коли хтось випадає, ти можеш отримати шанс. Коли у мене не було ігрової практики в клубі, Шевченко дзвонив мені і підтримав", – поділився Безус в ефірі телеканалу Футбол 1.

Додамо, що Україна мінімально перемогла Естонію в товариському матчі (1:0), а єдиний гол забив якраз Безус.

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Теги
Україна Україна Україна - Естонія Збірна України Товариські матчі Товариські матчі Роман Безус Роман Безус
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